Пограничники отбили атаку дронов на Запорожском направлении, один "затрофеили"

Пограничники отметили, что враг использует погодные условия и продолжает наносить удары FPV-дронами.

На Запорожском направлении пограничники-операторы беспилотников уничтожили все российские БПЛА, один из них "затрофеили". Бойцы ГПСУ добавляют, что дрон запутался в линии электропередач, а смертоносный груз приземлился, не взорвавшись.

В пограничной службе рассказали, что пограничники с позывными "Француз" и "Пугач" отразили десяток БпЛА захватчика.

Фото: пограничники отбили атаку дронов на Запорожском направлении (facebook.com/DPSUkraine)

Ситуация на фронте

Летом 2023 г. украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке нашей страны. ВСУ удалось освободить более десятка населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Сейчас украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют.

Ранее немецкое издание Welt заявляло, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление. По данным экспертов и журналистов, возможно, собирают ресурсы для новых операций в 2024 году.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.