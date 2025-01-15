Пограничники поразили катер с оккупантами на юге Украины (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 812 тысяч военных.

В частности, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1580 россиян. Также вчера украинские защитники уничтожили 13 танков, 22 боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы и другую технику врага.

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