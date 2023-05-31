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Пограничники и ВСУ уничтожили вражеские САУ и более 10 позиций оккупантов (видео)

Фото: Украинский военный (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные обнаружили позиции двух вражеских САУ и мест размещения врага с дронов. Бойцам удалось нанести точечные удары и уничтожить обнаруженные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Утилизация российского хлама - деятельность, которая объединяет бойцов ГПСУ и ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничникам удалось обнаружить 12 мест размещения врага, 7 грузовиков, 2 САУ, плавучий бронетранспортер, ЗРК "ТОР" и склад боекомплекта за последние несколько дней.

Координаты вражеских целей передали артиллеристам 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые удачно уничтожили технику и личный состав оккупантов.

Потери России

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 470 российских захватчиков. Также ВСУ уничтожили десятки дронов и единиц техники врага. Общие боевые потери противника по состоянию на 31 мая 2023 года ориентировочно составили около 207 910 россиян.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что в Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов солдат оккупационных военных, умерших на войне против Украины.

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