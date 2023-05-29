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Пограничники и ВСУ уничтожили склад оккупантов на Донбассе (видео)

Фото: пограничники и ВСУ уничтожили состав оккупантов на Донбассе ( (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники и артиллеристы ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов. Это произошло на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

На Лиманском направлении аэроразведка пограничников благодаря дронам обнаружила замаскированный вражеский склад. В лесу оккупанты пытались скрывать свои боеприпасы.

Пограничники передали координаты склада артиллеристам Вооруженных сил Украины. Благодаря успешной и скоординированной работе защитников склад со снарядами был уничтожен.

"Итак, состава нет - и вопросов нет. Хотя... судя по зафиксированной детонации, вопрос все же был: "Где боеприпасы?"", - посмеялись над оккупантами пограничники.

Ситуация на Лиманском направлении

Генштаб ВСУ сообщает, что оккупанты за последние сутки не проводили на Лиманском направлении активных атак. Однако россияне постоянно обстреливают позиции ВСУ и населенные пункты.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский недавно посетил защитников на Лиманском направлении. Он обсудил ситуацию на фронте и поставил задачи перед предстоящим наступлением.

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