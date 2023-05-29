Пограничники и ВСУ уничтожили склад оккупантов на Донбассе (видео)

На Лиманском направлении аэроразведка пограничников благодаря дронам обнаружила замаскированный вражеский склад. В лесу оккупанты пытались скрывать свои боеприпасы.

Пограничники передали координаты склада артиллеристам Вооруженных сил Украины. Благодаря успешной и скоординированной работе защитников склад со снарядами был уничтожен.

"Итак, состава нет - и вопросов нет. Хотя... судя по зафиксированной детонации, вопрос все же был: "Где боеприпасы?"", - посмеялись над оккупантами пограничники.

Ситуация на Лиманском направлении

Генштаб ВСУ сообщает, что оккупанты за последние сутки не проводили на Лиманском направлении активных атак. Однако россияне постоянно обстреливают позиции ВСУ и населенные пункты.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский недавно посетил защитников на Лиманском направлении. Он обсудил ситуацию на фронте и поставил задачи перед предстоящим наступлением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.