Бойцы ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)

Украинские военнослужащие показали кадры по уличным боям в Бахмуте. Борьба за город продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командование Сил специальных операций ВСУ.

"Бои в городе Бахмут глазами операторов ССО Украины. На кадрах видна лишь малая часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать в целом", - говорится в описании под видео.

Военные отмечают, что бои за город продолжаются.

Напомним, в свежей сводке аналитики ISW сообщили, что бои за Бахмут продолжаются и отметили, что россиян могли получить термобарическую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Это может говорить о том, что на этом участке начали действовать регулярные части ВДВ.

Также мы писали, что российские оккупанты используют на Бахмутском направлении усовершенствованные управляемые авиационные бомбы ФАБ-500.

Добавим, как вчера заявил президент Владимир Зеленский подтвердил, что ситуация в Бахмуте самая сложная, но враг не контролирует город.

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