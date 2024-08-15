Пограничники рассказали, были ли случаи въезда россиян в Украину из Курской области

Украинские пограничники не фиксировали случаи въезда в Украину россиян с территории Курской области с начала операции Сил обороны в приграничных районах РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью и непризнанным Приднестровьем были закрыты. При этом граждан Украины пропускают на въезд в страну, если они прибывают со смежной стороны, даже если у них нет достаточно документов.

"Такое движение мы постоянно подмечали по направлению пункта пропуска Покровка, со смежной стороны Колотиловка. Россияне также пропускали граждан Украины на этом направлении, но за последнее время, во время происходящих на границе с РФ активных действий, Россия не пропускает граждан Украины, и движение отсутствует", - сказал спикер.

Демченко подчеркнул, что украинцы могут въехать на территории государства через Беларусь. Таким образом (через РФ и Беларусь) с начала 2022 года вернулось около 40 тысяч украинцев.

На вопрос о том, пытались ли въехать на территорию Украины граждане РФ с начала активных действий в Курской области, спикер ответил: "Если говорить о границе с Россией, то таких случаев не было".