Пограничники разгромили колонну вражеской техники на Курдюмовском направлении (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 897 тысяч единиц живой силы.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1560 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 8 танков, 20 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 149 дронов и другую технику врага.

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