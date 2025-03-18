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Пограничники разгромили колонну вражеской техники на Курдюмовском направлении (видео)

Фото: пограничники разгромили колонну вражеской техники на Курдюмовском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пограничники РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" разгромили колонну вражеской техники на Курдюмовском направлении. Боевую работу зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечается, россияне пытались прорвать линию обороны украинских защитников, но бойцы бригады "Месть" остановили наступление.

В результате ударов уничтожен и поражен вражеский танк Т-72, БТР, БРЭМ и БПМ.

 

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 897 тысяч единиц живой силы.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1560 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 8 танков, 20 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 149 дронов и другую технику врага.

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