RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники разбили вражеские укрытия на Волчанском направлении (видео)

Фото: пограничники уничтожили вражеские укрытия (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники продолжают выбивать противника на Волчанском направлении. В частности военные уничтожили вражеские укрытия и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

В ГПСУ сообщили, что военные провели успешную операцию на Волчанском направлении.

Пограничники бригады "Гарт" уничтожили вражеские укрытия с пехотой и замаскированное транспортное средство на Волчанском направлении.

Отметим, что бригада "Гарт" была создана в Государственной пограничной службе весной этого года. Она стала третьей боевой бригадой ГПСУ.

Бригада работает на Волчанском направлении. Мы сообщали, что недавно военные с помощью 105-мм гаубиц нанесли несколько ударов по врагу, пытавшемуся продвинуться в регионе.

До этого пограничники уничтожили российскую 122-мм пушку на Харьковском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВолчанскВойна России против Украины