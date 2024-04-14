Пограничники разбили окупантов под Бахмутом (видео боя)

Что происходит на фронте

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на востоке Украины обострилась.

По его словам, противник наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха. Использованию бронированной техники способствует погода.

В общем, после захвата Авдеевки российские войска продолжают давить на востоке, чтобы прорвать оборону. Один из приоритетов врага стал Времен Яр.

В Минобороны подчеркнули, что село Богдановка в Бахмутском районе остается под контролем ВСУ, там идут тяжелые бои.

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