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Пограничники "приземлили" 8 дронов: один был со слезоточивой гранатой К-51

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Луганская область, Воскресенье 26 марта 2023 12:53
Пограничники "приземлили" 8 дронов: один был со слезоточивой гранатой К-51 Фото: пограничники "приземлили" 8 дронов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские пограничники сбили 8 беспилотников российских окупантов в течение трех суток. Один из них был со слезоточивой гранатой К-51.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Защитники границы обезвредили вражеские беспилотники, которые вели разведку позиций сил обороны или пытались сбросить туда боеприпасы.

Один из БПЛА имел систему сброса с аэрозольной слезоточивой гранатой К-51. Пограничники Луганского пограничного отряда обнаружили это после того, как "приземлили" дрон.

Напомним, недавно украинские бойцы сбили два российских разведывательных дрона типа "Орлан-10" и "Суперкам".

Ранее полицейские "приземлили" 5 беспилотников, благодаря которым россияне обстреливали Берислав.

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Луганск Государственная пограничная служба
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