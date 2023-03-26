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Прикордонники "приземлили" 8 дронів: один був зі сльозогінною гранатою К-51

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Луганська область, Неділя 26 березня 2023 12:53
Прикордонники "приземлили" 8 дронів: один був зі сльозогінною гранатою К-51 Фото: прикордонники "приземлили" 8 дронів (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські прикордонники збили 8 безпілотників російських окупантів протягом трьох діб. Один з них був зі сльозогінною гранатою К-51.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Оборонці кордону знешкодили ворожі безпілотники, які вели розвідку позицій Сил оборони чи намагалися скинути туди боєприпаси.

Один з БПЛА мав систему скиду з аерозольною сльозогінною гранатою К-51. Прикордонники Луганського прикордонного загону виявили це після того, як "приземлили" дрон.

Нагадаємо, нещодавно українські бійці збили два російські розвідувальні дрони типу "Орлан-10" та "Суперкам".

Раніше поліцейські "приземлили" 5 безпілотників, завдяки яким росіяни обстрілювали Берислав.

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