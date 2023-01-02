Пограничники приняли два жестоких боя в районе Бахмута: у оккупантов есть потери

По данным ведомства, один бой, который прошел в районе населенного пункта Подгородное, длился более четырех часов - с 12:30 до 16:50. Группа россиян из 30 человек пыталась штурмовать позиции наших защитников. По предварительной информации, семь вражеских солдат убиты, а еще девять - ранены. При этом в рядах ВСУ потерь не было.

На другом участке, в районе бахмутской свалки, украинские пограничники вместе с бойцами ССО c 16:00 до 17:00 уничтожили два наблюдательных пункта оккупантов. В результате аэроразведки ССО выяснилось, что пять оккупантов были убиты, еще трое пострадали.

Также в ГПСУ показали видео предновогодних боев, которые вели бойцы пограничной службы на Бахмутском направлении.