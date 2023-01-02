Пограничники приняли два жестоких боя в районе Бахмута: у оккупантов есть потери

Сегодня, 2 января, украинские пограничники провели два жестоких боя с российскими военными под Бахмутом и в самом городе. В рядах врага есть потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.
По данным ведомства, один бой, который прошел в районе населенного пункта Подгородное, длился более четырех часов - с 12:30 до 16:50. Группа россиян из 30 человек пыталась штурмовать позиции наших защитников. По предварительной информации, семь вражеских солдат убиты, а еще девять - ранены. При этом в рядах ВСУ потерь не было.
На другом участке, в районе бахмутской свалки, украинские пограничники вместе с бойцами ССО c 16:00 до 17:00 уничтожили два наблюдательных пункта оккупантов. В результате аэроразведки ССО выяснилось, что пять оккупантов были убиты, еще трое пострадали.
Также в ГПСУ показали видео предновогодних боев, которые вели бойцы пограничной службы на Бахмутском направлении.
Напомним, ранее стало известно, что 31 декабря украинские военные ликвидировали более 170 российских солдат на Бахмутском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.