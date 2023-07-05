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Пограничники усиливают контроль за пересечением границы через систему "Шлях"

Фото: пограничники усиливают контроль за пересечением границы через систему "Шлях" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Государственная пограничная служба Украины ужесточает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечается, пограничники фиксируют нарушения, совершенные через систему "Шлях". Учитывая это, ГНСУ ужесточает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицам, зарегистрированным в системе.

В ГНСУ сообщили, что за прошедший месяц более 1300 водителям было отказано в выезде, 20 лицензиатам временно прекращен доступ к системе.

Система "Шлях"

В прошлом году в Украине заработала система "Шлях", которая позволяет пограничникам в считанные секунды проводить проверку водителей в возрасте 18-60 лет, которым разрешено выезжать за границу за военной, гуманитарной помощью или медицинскими грузами.

Право воспользоваться возможностью выезда за границу через систему "Шлях" имеют лица, осуществляющие перевозку:

  • для нужд Вооруженных сил, других образованных согласно законам Украины военных формирований;
  • медицинских грузов;
  • грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

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