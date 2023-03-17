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Пограничники предупредили украинцев о фейке относительно запрета на выезд юношей за границу

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Украина, Пятница 17 марта 2023 17:37
Пограничники предупредили украинцев о фейке относительно запрета на выезд юношей за границу Фото: пограничники предупредили украинцев о фейке о запрете на выезд юношей за границу (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине распространяется информация о якобы ограничении выезда за границу юношам от 15 до 18 лет. Однако пограничники предупреждают, что данная информация является фейковой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Как рассказали в ведомстве, документ, якобы распространяющийся от имени ГНСУ, содержит значительное количество ошибок. В ней можно заметить русизмы.

"При оформлении лиц на выезд за границу пограничники руководствуются Постановлением Кабмина №57. Ограничения выезда во время действия правового режима военного положения касаются мужчин в возрасте 18-60 лет", - напомнили в Госпогранслужбе.

Пограничники предупредили украинцев о фейке относительно запрета на выезд юношей за границуФото: пограничники предупредили украинцев о фейке о запрете на выезд юношей за границу (t.me/DPSUkr)

Напомним, что ранее украинский комик Андрей Щегель признался, что скрылся из страны, воспользовавшись разрешением на выезд от МКИП.

После этого Минкульт анонсировал усиление контроля над выездом мужчин-артистов за границу и введение нового списка необходимых для этого документов.

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Государственная пограничная служба выезд за границу
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