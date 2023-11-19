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Пограничники показали видео уничтожение опорного пункта РФ возле Купянска

Иллюстративное фото: пограничники уничтожили россиян на Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники уничтожили пункт базирования россиян на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ведомстве, россиян уничтожили пограничники Гвардии наступления бригады "Стальной границы". Они обнаружили захватчиков, обустраивавших взводный опорный пункт на Купянском направлении.

"Россияне отправили их занимать ряды на концерт "кобзона", - подписали украинские видео.

Украинские воины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 13 ноября, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 312 550 военных.

Недавно военные Вооруженных сил Украины уничтожили уже третью российскую систему радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ".

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