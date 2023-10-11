Пограничники показали видео уничтожение оккупантов дроном-камикадзе

Как рассказали в ведомстве, вражеская техника и оккупанты были уничтожены бойцами аэроразведчики "Стальной границы" на Купянском направлении. На опубликованном видео видно, как беспилотник попадает в машину с оккупантами и взрывается.

Уничтожение техники РФ

Напомним, украинские военные активно уничтожают российскую технику с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Для этого они в частности используют беспилотники.

Например, за прошедшие сутки наши защитники смогли уничтожить 91 боевую бронированную машину врага и один самолет.

Недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что нашим военным на фронт передали секретные дроны, уже продемонстрировавшие свою эффективность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.