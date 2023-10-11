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Пограничники показали видео уничтожение оккупантов дроном-камикадзе

Иллюстративное фото: пограничники показали видео уничтожение оккупантов дроном-камикадзе (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные с помощью беспилотника уничтожили вражеский "Урал" вместе с личным составом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ведомстве, вражеская техника и оккупанты были уничтожены бойцами аэроразведчики "Стальной границы" на Купянском направлении. На опубликованном видео видно, как беспилотник попадает в машину с оккупантами и взрывается.

Уничтожение техники РФ

Напомним, украинские военные активно уничтожают российскую технику с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Для этого они в частности используют беспилотники.

Например, за прошедшие сутки наши защитники смогли уничтожить 91 боевую бронированную машину врага и один самолет.

Недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что нашим военным на фронт передали секретные дроны, уже продемонстрировавшие свою эффективность.

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