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Пограничники показали видео уничтожение оккупантов и их укреплений

Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники отработали по укреплению оккупантов в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ведомстве, минометным огнем удалось поразить новые позиции оккупантов.

"Минометный огонь в Харьковской области от бойцов "Стальной границы" разносит новостройки оккупантов вместе со "строителями", - подписано видео.

Ситуация на фронте в Украине

За сутки ВСУ ликвидировали еще 470 захватчиков, уничтожили 23 вражеских танка, 23 артсистемы и 9 бронемашин. При этом, по данным Генштаба, ВСУ продолжают проведение наступательной операции на Мелитопольском направлении на участке Новоданиловка – Новопрокоповка, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.

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