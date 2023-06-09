RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

Фото: пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники уничтожили группу оккупантов и их укрытие на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Аэроразведка ГПСУ обнаружила вражескую пехоту и укрытие противника на Бахмутском направлении. Ударными дронами бойцы обезвредили оккупантов и минно-взрывные заграждения", - говорится в сообщении.

Ситуация на Бахмутском направлении

ВСУ перешли от оборонительных к наступательным действиям на Бахмутском направлении и продвинулись от 200 м до почти 2 км на флангах города. Силы обороны Украины с 4 июня добились тактических успехов в ходе ограниченных локальных контратак в западной части Донецкой области вблизи админграницы с Запорожской областью.

В свою очередь, российские военные взимают резервы на Бахмутское направление и пытаются удержать занимаемые позиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьБахмутприкордонникиокупантиВойна России против Украины