Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

"Аэроразведка ГПСУ обнаружила вражескую пехоту и укрытие противника на Бахмутском направлении. Ударными дронами бойцы обезвредили оккупантов и минно-взрывные заграждения", - говорится в сообщении.

Ситуация на Бахмутском направлении

ВСУ перешли от оборонительных к наступательным действиям на Бахмутском направлении и продвинулись от 200 м до почти 2 км на флангах города. Силы обороны Украины с 4 июня добились тактических успехов в ходе ограниченных локальных контратак в западной части Донецкой области вблизи админграницы с Запорожской областью.

В свою очередь, российские военные взимают резервы на Бахмутское направление и пытаются удержать занимаемые позиции.