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Пограничники показали, как "штрафуют" оккупантов за атаки на мотоциклах (видео)

Фото: ГПСУ с дрона атаковала оккупантов на мотоциклах (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники показали, как уничтожают окупантов, которые пытаются штурмовать их позиции на мотоциклах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники "Мести" штрафуют оккупантов за ненадлежащую парковку мотоциклов на Бахмутском направлении", - саркастически комметируют видео пограничники.

"Ноу-хау" россиян на фронте

Мотоциклы российские войска на фронте насчали использовать совсем недавно. Якобы это позволяет им маневрировать против дронов украинских сил, хотя, как видно как минимум из кадров, такой транспорт все же оказался не настолько эффективным, как на то надеялись оккупанты.

Отметим, что кроме мотоциклов россияне используют во время штурмов баги и даже гольфкары. Добавим, что недавно РБК-Украина писало про новое "изобретение" захватчиков - танк-черепаху.

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