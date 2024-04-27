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Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Купянском направлении (видео)

Фото: пограничники уничтожили несколько россиян на Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники продолжают держать оборону на Купянском направлении Харьковской области. Также им удается эффективно уничтожать врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Двое ликвидированных оккупантов, еще один - ранен: работа аэроразведчиков и минометчиков бригады "Месть" на Купянском направлении", - говорится в сообщении.

Ситуация на Купянском направлении

По данным Генштаба ВСУ на 27 апреля, на Купянском направлении враг 10 раз атаковал в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

В середине апреля сообщалось, что россияне снизили наступательную активность на Купянско-Лиманском направлении и это может быть связано с тем, что враг перебрасывает оттуда свои подразделения.

В тоже время враг не перестает обстреливать Купянск и район. Например, 12 апреля российские войска из артиллерии обстреляли Купянск-Узловой и одно из сел Купянского района. Один человек погиб, двое людей пострадали.

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