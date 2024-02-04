Пограничники показали, как FPV-дроны уничтожают блиндаж и технику РФ (видео)

"FPV-дроны пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" разнесли вражеский блиндаж и уничтожили автомобиль захватчиков", - говорится в подписи к кадрам.

Потери РФ за сутки

За сутки ВСУ ликвидировали еще 810 российских захватчиков, таким образом общее количество потерь вражеских войск в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составило уже около 388 750 человек. Также бойцы ВСУ уничтожили 31 артсистему и 13 ББМ врага.

В частности, за сутки на Таврическом направлении ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов и два важных объекта врага. Кроме того, удалось "отминусовать" 332 военных РФ и 170 дронов.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 66 боевых столкновений. Враг активно штурмует населенные пункты к северу и югу от Авдеевки и на Марьинском направлении в Донецкой области. В частности, как пишут в отчете Института изучения войны, ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении, удерживают позиции на левобережье Херсонской области.