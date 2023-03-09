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Пограничники во время вражеского штурма обезвредили более 20 окупантов в Бахмуте

Фото: Пограничники во время вражеского штурма обезвредили более 20 окупантов в Бахмуте (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские бойцы продолжают отбивать вражеские штурмы в Бахмуте и обезвредили 24 захватчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Вражеские силы штурмовали позиции одного из пограничных подразделений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время боя оккупанты дважды вводили в бой резервы. Несмотря на наращивание усилий, прорвать оборону врагам не удалось.

"Противнику нанесено огневое поражение из минометов и стрелкового оружия. В позиционных боях пограничники уничтожили 8 оккупантов, еще 16 ранили", - добавили в ГПСУ.

Напомним, что заявления НАТО о якобы "возможном падении обороны Бахмута" указывают на то, что в Альянсе не до конца понимают ситуацию. Им трудно понять логику этой войны.

Актуальность обороны Бахмута только растет. Оккупанты бросают в бой наиболее боеспособные подразделения, в том числе наемников частной компании "Вагнера".

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