RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники под Бахмутом уничтожили группу оккупантов вместе с их укрытием (видео)

Фото: пограничники показали, как уничтожили окупантов (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы пограничной службы под Бахмутом уничтожили группу оккупантов вместе с их укрытием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Аэроразведка ГПСУ обнаружила перемещение группы вражеской пехоты вблизи Бахмута. Убежищем стрелков российско-оккупационных войск служило полуразрушенное сооружение, но недолго...", - сообщили в ГПСУ.

По данным пограничников, после обнаружения российского укрытия, информация была передана пограничникам-минометчикам, которые прямо в него направили несколько десятков осколочно-фугасных мин.

"Щедрый огонь уничтожил вражеское укрытие вместе с 2 оккупантами, еще 3 ранены", - сообщили в Госпогранслужбе.

Бои под Бахмутом

Россияне уже более десяти месяцев пытаются оккупировать Бахмут, однако благодаря стойкости украинских бойцов все возможности оккупантов идут насмарку.

На этой неделе основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы "начали выход" из Бахмута. По его словам, "вагнеровцы" передают регулярной российской армии контроль над Бахмутом, а сами якобы пойдут в тыловые районы "на восстановление".

Впрочем, как рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, Пригожин может прибегнуть лишь к демонстративному выводу определенного количества своих наемников, но о полном выходе вряд ли идет речь, поскольку армии РФ не кем проводить "замену".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутприкордонникиокупантиВойна России против Украины