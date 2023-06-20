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Пограничники получили от "Стального фронта" оптику и авто на 5 млн гривен

Фото: пограничники получили от "Стального фронта" оптику и авто на 5 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Пять мобильных групп реагирования и мониторинга Государственной пограничной службы Украины получили 5 пикапов, 15 тепловизоров и 5 современных приборов ночного видения для оперативного обнаружения и уничтожения врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Технику общей стоимостью 5 миллионов гривен передала компания "Метинвест", в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

С приборами ночного видения водители даже в ночное время могут перемещаться на пикапах, не включая освещение авто. А тепловизоры с распознаванием до 2-х км позволяют обнаружить врага для преждевременного реагирования.

"Мы в очередной раз передаем партию автомобилей, мобильные прибор ночного видения и тепловизоры с большим разрешением. Это немецкие приборы, которые было очень трудно найти, поэтому мы рады, что мы их доставили и сегодня можем порадовать ребят, и им это передать", - комментирует руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" компания направила на поддержку украинской армии уже более 2 млрд грн. В общей сложности на военную и гуманитарную помощь Ринат Ахметов направил более 5 млрд грн.

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Метинвест