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Пограничники получили помощь на 10 млн гривен в рамках инициативы Ахметова

Фото: пограничники получили помощь на 10 млн гривен в рамках инициативы Ахметова (пресс-служба
Автор: Артем Горовенко

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова группа "Метинвест" передала представителям Государственной пограничной службы Украины большую партию помощи. Общая стоимость тактического оборудования, техники и металлоконструкций - примерно 10 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Компания передала 40 дронов (в частности, модели Mavic 3 и Mavic 2), десять тепловизоров и три автомобиля. Кроме важного тактического оборудования и техники пограничникам доставили 120 тонн металлоконструкций.

"Метинвест помогает армии с первых дней вторжения РФ. Среди нуждающихся в особой поддержке - пограничники Украины, которые защищают рубежи. Именно они первыми дали отпор оккупантам еще в 2014 году. Поэтому когда мы узнали о первоочередных потребностях пограничников, сразу пришли на помощь. В частности, передали свою металлопродукцию, которая будет использоваться для обустройства пунктов наблюдения и укрытий, а также среди важного груза - автомобили, дроны и тепловизоры для отслеживания врага. захватчиков с нашей земли", - рассказал руководитель проектного Офиса генерального директора "Метинвеста" Александр Водовиз.

Напомним, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия бизнесмена Рината Ахметова уже передали ВСУ более 150 тыс. бронежилетов.

Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 3,5 млрд грн.

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Метинвест