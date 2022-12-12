Пограничники получили помощь на 10 млн гривен в рамках инициативы Ахметова

Компания передала 40 дронов (в частности, модели Mavic 3 и Mavic 2), десять тепловизоров и три автомобиля. Кроме важного тактического оборудования и техники пограничникам доставили 120 тонн металлоконструкций.

"Метинвест помогает армии с первых дней вторжения РФ. Среди нуждающихся в особой поддержке - пограничники Украины, которые защищают рубежи. Именно они первыми дали отпор оккупантам еще в 2014 году. Поэтому когда мы узнали о первоочередных потребностях пограничников, сразу пришли на помощь. В частности, передали свою металлопродукцию, которая будет использоваться для обустройства пунктов наблюдения и укрытий, а также среди важного груза - автомобили, дроны и тепловизоры для отслеживания врага. захватчиков с нашей земли", - рассказал руководитель проектного Офиса генерального директора "Метинвеста" Александр Водовиз.

Напомним, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия бизнесмена Рината Ахметова уже передали ВСУ более 150 тыс. бронежилетов.

Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 3,5 млрд грн.