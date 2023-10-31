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Пограничники из минометов ударили по пехоте оккупантов возле Бахмута (видео)

Бахмутский район, Вторник 31 октября 2023 19:30
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Пограничники из минометов ударили по пехоте оккупантов возле Бахмута (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили российских военных на Бахмутском направлении и уничтожили их из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Пограничники-минометчики "насыпают" оккупантам на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опорный пункт противника получил удар от минометного расчета пограничников.

Активность вражеской пехоты на позициях отследила аэроразведка ВСУ, а "успокоил" вражеские силы внезапный огневой налет от пограничников-минометчиков.

"Пара артиллерийских мин и захватчики в разрушенных фортификационных сооружениях подсчитывают потери живой силы", - добавили в ГПСУ.

Бои в районе Бахмута

Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Украинские бойцы продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута. Они также имеют успехи восточнее Клещиевки и восточнее Андреевки.

Военные эксперты отмечают, что ситуация на этом участке фронта достаточно динамична. Оккупанты не оставляют попыток перейти в наступление на северном фланге, однако пока рано говорить о том, что россияне перехватили инициативу под Бахмутом.

Недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военные существенно усилили свою группировку и перешли к активным действиям в районе Бахмута.

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