Пограничники из минометов атаковали оккупантов под Бахмутом: троих удалось уничтожить (видео)

Украинским защитникам на Бахмутском направлении удалось уничтожить трех оккупантов. Их позицию "накрыли" из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

"От "жары" на Бахмутском направлении страдают оборонительные позиции оккупантов и живая захватническая сила", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трое "сгорели", пятеро - "припеклись".

"На "климатические изменения" влияют аэроразведчики ГПСУ и минометный огонь", - добавили в пограничной службе.

Бои за Бахмут

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия в Бахмуте и на Бахмутском направлении. Российские войска взимают в этот район резервы, чтобы помешать продвижению сил обороны.

До этого заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что за неделю ВСУ удалось освободить 7 кв. км на Бахмутском направлении.