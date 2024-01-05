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Пограничники в Харьковской области ударом дрона уничтожили россиянина (видео)

Архивное фото: Пограничники в Харьковской области ударом дрона уничтожили россиянина (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили россиянина в Харьковской области и уничтожили его ударом дрона-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Быстрый полет - точный "прилет", - говорится в сообщении.

Пограничникам удалось с помощью дрона-камикадзе ликвидировать российского захватчика, который слонялся вблизи своих же позиций.

В ГПСУ уточнили, что это произошло в Харьковской области.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 5 января, составили 790 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 363 070 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 дронов, 30 арсистем и 40 единиц автотехники.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 500 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 68 единиц военной техники врага.

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