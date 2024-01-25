Пограничники в Харьковской области FPV-дроном уничтожили вражеский грузовик (видео)
Силы обороны Украины в Харьковской области обнаружили вражеский грузовик и поразили его FPV-дроном.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Меткий сброс - и замаскированный автомобиль уничтожен", - говорится в заявлении.
Отмечается, что это работа пограничником бригады "Гвардии наступления" под названием "Стальной кордон".
Вражеский грузовик удалось уничтожить точным ударом FPV-дрона в Харьковской области.
Силы обороны Украины уничтожают россиян
Потери России в войне в Украине к утру четверга, 25 января, составили 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 379 610 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 танков, 42 ББМ и 59 артсистем.
За прошедшие сутки, 24 января, украинские военные ликвидировали 343 российских оккупанта и уничтожили 91 единицу военной техники врага.
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