Пограничники не фиксируют перемещение белорусских войск у границы с Украиной, - Демченко

"Все составляющие Сил обороны нашей страны полностью контролируют линию границы по всей протяженности от Волыни до Черниговщины, и каких-то нестандартных ситуаций непосредственно на границе мы не отмечали. Мы также не фиксируем перемещения техники или личного состава армии Беларуси или значительного наращивания их подразделений в непосредственной близости к нашей границе", - отметил Демченко.

Представитель пограничной службы уточнил, что белорусские войска сейчас осуществляют перемещение в глубине своей территории, оставаясь на значительном расстоянии от границы с Украиной.

"Это десятки километров от нашей границы. Расстояние разное на разных участках. За тем, что происходит на территории Беларуси активно следят подразделения разведки и Минобороны, и Госпогранслужбы для того, чтобы понимать, насколько ситуация меняется, насколько она может быть угрожающей для Украины, для того, чтобы Сил обороны, которые усиливают это направление, имели возможность отреагировать на любые действия", - подчеркнул Демченко.

Он также отметил, что внимание к границе с Беларусью остается чрезвычайно важным для усиления обороны Украины, и такая ситуация будет продолжаться, пока Беларусь будет поддерживать Россию.

"На территории Беларуси, наверное, не было такого периода, когда бы они не анонсировали проверку своих войск или проведение учений, в том числе в предыдущие годы совместно с подразделениями армии России для того, чтобы Украина держала на этом направлении определенные силы и средства, а не перебрасывала их на более важные, где ведутся полноценные боевые действия", - добавил представитель ГПСУ.