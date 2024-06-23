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Пограничники дронами деактивировали технику РФ на Бахмутском направлении (видео)

Бахмут, Воскресенье 23 июня 2024 10:00
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Пограничники дронами деактивировали технику РФ на Бахмутском направлении (видео) Фото: пограничники показали, как дронами уничтожили технику РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники уничтожили несколько единиц техники врага на Бахмутском направлении. Защитники показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

На кадрах зафиксирована боевая работа операторы дронов бригады "Помста".

Пограничники с помощью FPV-дронов деактивировали пять единиц вражеской техники и вооружения. Защитники уничтожили две 122-мм гаубицы Д-30, наблюдательный комплекс оккупантов, "буханку" и баги.

Потери врага

Следует отметить, что Россия скрывает потери своих оккупационных войск. Также не раскрываются потери среди техники и другого вооружения.

По данными Генштаба ВСУ, украинские защитники уже ликвидировали более 534 тысяч солдат РФ. За последние сутки ВСУ уничтожили 1270 россиян.

Силы обороны атаковали пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области. В результате поражения прогремели взрывы, потери врага пока неизвестны.

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