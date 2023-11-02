Пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский миномет (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Расчет миномета 2Б9 "Васильок" на базе автомобиля "Урал" только разворачивался, чтобы вести огонь по нашим позициям на Купянском направлении. Но дрон-камикадзе "Стальной границы" не дал ему пустить корни - "Васильок" "выпололи" вместе с грузовиком", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине на четверг, 2 ноября, составили 930 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 302 420 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" самолет.

В частности, за прошедшие сутки на Таврическом направлении наши военные уничтожили 40 единиц техники россиян.