Пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский миномет (видео)
Украинские пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили российский миномет "Васильок" на Купянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Расчет миномета 2Б9 "Васильок" на базе автомобиля "Урал" только разворачивался, чтобы вести огонь по нашим позициям на Купянском направлении. Но дрон-камикадзе "Стальной границы" не дал ему пустить корни - "Васильок" "выпололи" вместе с грузовиком", - говорится в сообщении под видео.
Потери России в Украине
Потери России в войне в Украине на четверг, 2 ноября, составили 930 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 302 420 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" самолет.
В частности, за прошедшие сутки на Таврическом направлении наши военные уничтожили 40 единиц техники россиян.
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