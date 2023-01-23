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Пограничникам передали генераторы, дроны и тепловизоры в рамках инициативы Ахметова

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Понедельник 23 января 2023 19:35
Пограничникам передали генераторы, дроны и тепловизоры в рамках инициативы Ахметова Фото: пограничникам передали генераторы, дроны и тепловизоры в рамках инициативы Ахметова (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Пограничники, защищающие рубежи Украины на восточном направлении, получили очередную партию помощи - 30 генераторов, 40 дронов, 20 тепловизоров и 30 мощных пауэрбанков EcoFlow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

Кроме того, бойцам передали 300 комплектов зимней формы, обуви и термобелья высочайшего качества и 100 тонн металлоконструкций для восстановления разрушенных постов.

Помощь оказала компания "Метинвест", в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов для помощи ВСУ.

"Дроны - это наши глаза. Государственная пограничная служба очень эффективно уничтожает врага, даже по сравнению с другими ведомствами, входящими в сектор обороны страны. А дроны позволят нам делать это еще эффективнее", - прокомментировал помощь заместитель директора департамента, начальник управления вооружения и техники, полковник Александр Сибало.

По словам руководителя проектного офиса "Метинвеста" Александра Водовиза, компания системно оказывает помощь всем обращающимся подразделениям и передает технику и амуницию, выбирая для украинских бойцов самую качественную.

"Мы не выделяем отдельные подразделения, помогаем всем: и пограничникам, и СБУ, и ГУР, и войска ССО, и бригады ВСУ. Всем, кто к нам обращается, мы стараемся помогать. Не выбираем дешевую технику, не ищем каких-либо компромиссов, ведь если этот генератор перестанет работать на линии фронта - жизнь наших ребят", - добавил Водовиз.

Напомним, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины.

Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.

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