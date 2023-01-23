Прикордонникам передали генератори, дрони та тепловізори в рамках ініціативи Ахметова
Прикордонники, які захищають рубежі України на східному напрямку, отримали чергову партію допомоги - 30 генераторів, 40 дронів, 20 тепловізорів та 30 потужних пауербанків EcoFlow.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".
Крім того, бійцям передали 300 комплектів зимової форми, взуття та термобілизни найвищої якості, і 100 тонн металоконструкцій для відновлення зруйнованих постів.
Допомогу надала компанія "Метінвест", в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов для допомоги ЗСУ.
"Дрони - це наші очі. Державна прикордонна служба дуже ефективно нищить ворога, навіть у порівнянні з іншими відомствами, які входять до сектору оборони країни. А дрони дозволять нам робити це ще ефективніше", - прокоментував допомогу заступник директора департаменту, начальник управління озброєння та техніки, полковник Олександр Сібало.
За словами керівника проектного офісу "Метінвесту" Олександра Водовіза, компанія системно надає допомогу всім підрозділам, які звертаються, і передає техніку та амуніцію, обираючи для українських бійців найякіснішу.
"Ми не виділяємо окремі підрозділи, допомагаємо всім: і прикордонникам, і СБУ, і ГУР, і війська ССО, і бригади ЗСУ. Всім, хто до нас звертається, ми намагаємось допомагати. Не вибираємо дешеву техніку, не шукаємо якихось компромісів, адже якщо цей генератор перестане працювати на лінії фронту - життя наших хлопців", - додав Водовіз.
Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу захисникам України.
Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова наразі сягнула 4,3 млрд грн.
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