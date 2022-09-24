Пограничник сбил беспилотник антидроновым ружьем (фото, видео)

С начала сентября пограничники сбили 2 российских коптера. Один из них был сбит антидроновым ружьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Разведгруппа нашла приземленный коптер. Рядом с ним лежал боеприпас, который оккупанты должны были сбросить на украинский поселок.

"На границе со страной-агрессором боец сбил беспилотник антидроновым ружьем", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера российские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе, полученными РФ от Ирана. В результате чего два человека погибли, а еще два получили ранения.

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