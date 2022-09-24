Прикордонник збив безпілотник антидроновою рушницею (фото, відео)

З початку вересня прикордонники збили 2 російських коптери. Один з них було збито антидроновою рушницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

Розвідгрупа знайшла приземлений коптер. Поряд з ним лежав боєприпас, який рашисти мали скинути на українське селище.

"На кордоні з країною-агресором боєць збив безпілотник антидроновою рушницею", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе, які РФ отримала від Ірану. Внаслідок чого дві людини загинули, а ще дві отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.