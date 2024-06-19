В приграничье Закарпатской области ввели ряд дополнительных запретов: что известно

"С целью защиты национальной безопасности на государственной границе Украины, усиления контроля за соблюдением правил пограничного режима, предотвращения правонарушений на государственной границе на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда введены дополнительные временные ограничения", - говорится в сообщении.

Какую территорию охватывают ограничения

Дополнительные временные режимные ограничения введены в пограничной полосе в пределах:

Батовской, Косонской, Великобойганской, Береговской;

Вилоцкой, Пийтерфолвовской, Королевской, Вышковской;

Тячевской, Бедевлянской, Тересвянской, Солотвинской;

Великобычковской, Раховской, Богданской территориальных общин Береговского, Хустского, Тячевского и Раховского районов Закарпатской области.

О каких запретах идет речь

В рамках этих мер, связанных с усилением пограничного режима, в пределах пограничной полосы вышеуказанных территориальных общин запрещается:

проведение работ, движение транспортных средств и пребывание, нахождение лиц за пределами населенных пунктов и дорог, отсутствующих в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе и не обеспечивающих передвижение в установленные пункты пропуска через государственную границу и между населенными пунктами, в период с 22.00 до 05.00;

остановка транспортных средств на обочине дорог, вне установленных автомобильных стоянок, не связанная с техническими неисправностями;

перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;

использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и транспортных средствах, специализированого назначения или зарегистрированных в установленном порядке;

использование и осуществление полетов легкомоторных летательных аппаратов до окончания правового режима военного положения.

На кого ограничения не распространяются

Действие ограничений не распространяется на должностных или служебных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов гражданской защиты, военнослужащих Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, работниками коммунальных служб, экстренной (скорой) медицинской помощью, субъектов государственной и коммунальной собственности с целью выполнения возложенных на них полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, безопасности движения на железнодорожном транспорте, обеспечения и поддержания жизнедеятельности объектов критической инфраструктуры, охраны и воспроизводства водных биоресурсов, предоставление населению услуг гуманитарного, медицинского и социального характера.

Для справки

Мукачевский пограничный отряд охраняет участок государственной границы, расположенный в пределах Береговского, Виноградовского, Хустского, Тячевского, Раховского районов Закарпатской области. Общая протяженность границ, охраняемых отрядом, составляет 316,2 км, из них - 112,3 км с Венгрией и 203,9 км с Румынией.