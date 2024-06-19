В приграничье Закарпатской области ввели ряд дополнительных запретов: что известно

Госпогранслужба ввела ряд дополнительных ограничений в приграничной зоне Закарпатской области. Они касаются как людей, так и транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
"С целью защиты национальной безопасности на государственной границе Украины, усиления контроля за соблюдением правил пограничного режима, предотвращения правонарушений на государственной границе на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда введены дополнительные временные ограничения", - говорится в сообщении.
Дополнительные временные режимные ограничения введены в пограничной полосе в пределах:
В рамках этих мер, связанных с усилением пограничного режима, в пределах пограничной полосы вышеуказанных территориальных общин запрещается:
Действие ограничений не распространяется на должностных или служебных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов гражданской защиты, военнослужащих Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, работниками коммунальных служб, экстренной (скорой) медицинской помощью, субъектов государственной и коммунальной собственности с целью выполнения возложенных на них полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, безопасности движения на железнодорожном транспорте, обеспечения и поддержания жизнедеятельности объектов критической инфраструктуры, охраны и воспроизводства водных биоресурсов, предоставление населению услуг гуманитарного, медицинского и социального характера.
Мукачевский пограничный отряд охраняет участок государственной границы, расположенный в пределах Береговского, Виноградовского, Хустского, Тячевского, Раховского районов Закарпатской области. Общая протяженность границ, охраняемых отрядом, составляет 316,2 км, из них - 112,3 км с Венгрией и 203,9 км с Румынией.
Как сообщалось ранее, этим летом пограничники усилят охрану границы, в частности на горных участках и в популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской области. Это связано с тем, что уклонисты могут маскироваться под туристов.
Кроме того, Госпогранслужба ввела ряд ограничений для мужчин в приграничной зоне с Молдовой. Речь идет о зоне в Винницкой области.
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