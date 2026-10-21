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На приграничье Сумской и Черниговской областей активизировались российские ДРГ, - Демченко

10:04 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: на приграничные Сумщины и Черниговщины активизировались российские ДРГ (Getty Images)

В последние несколько недель российские диверсионно-разведывательные группы активизировались на пограничные Сумской и Черниговской областей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спмкер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

"За последние несколько недель несколько активизировались диверсионно-разведывательные группы. В первую очередь это касается Сумской области. И несколько случаев попыток мероприятия российских ВРГ фиксировались и в пределах Черниговщины", - сказал Демченко.

Спикер отметил, что Силы обороны Украины используют противодиверсионные резервы и технические средства, чтобы своевременно выявлять такие группы и не давать им реализовать свои планы.

По его словам, в последнее время количество атак российских пехотных групп несколько увеличилось и в Сумской области, преимущественно в Шосткинском и Конотопском районах. Однако интенсивность применения сил там пока не такая, как в Харьковской области.

"Но опять же, если Россия найдет дополнительные ресурсы в живой силе, в первую очередь, то следует ожидать, что могут быть усилены атаки и в пределах Сумской области тоже. По Черниговщине, к примеру, за последний уже долгий период пехотных групп противника по линии границы мы не фиксировали", - рассказал Демченко.

Напомним, ранее в ГПСУ сообщали, что российские оккупанты пытаются расширить зону контроля в Сумской и Харьковской областях.

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