RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикладають великі зусилля. Окупанти хочуть до 9 травня взяти "Азовсталь", - Арестович

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти розраховують захопити "Азовсталь" до 9 травня. Планують зробити для голови Кремля Володимира Путіна "подарунок".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"Що я точно бачу, то це бажання добити "Азов" і подати 9 травня саме перемогу над "Азовом". Ось вони хочуть Путіну принести, бо найкращий подарунок - це голова ворога. Зусилля докладають великі. Як повідомили в "Азові", то третю добу йде штурм і бої вже на території "Азовсталі", - заявив Арестович.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти вкотре порушили перемир'я на території комбінату "Азовсталь", через що не вдалося евакуювати цивільних. Наразі точаться важкі бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяМаріупольАзовсталь