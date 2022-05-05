Прикладають великі зусилля. Окупанти хочуть до 9 травня взяти "Азовсталь", - Арестович

Російські окупанти розраховують захопити "Азовсталь" до 9 травня. Планують зробити для голови Кремля Володимира Путіна "подарунок".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"Що я точно бачу, то це бажання добити "Азов" і подати 9 травня саме перемогу над "Азовом". Ось вони хочуть Путіну принести, бо найкращий подарунок - це голова ворога. Зусилля докладають великі. Як повідомили в "Азові", то третю добу йде штурм і бої вже на території "Азовсталі", - заявив Арестович.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти вкотре порушили перемир'я на території комбінату "Азовсталь", через що не вдалося евакуювати цивільних. Наразі точаться важкі бої.

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