По примеру Словакии. В Венгрии отказались осудить КНДР за военную помощь России

Во время парламентских дебатов два депутата от оппозиции Венгрии Мартон Томпош и Петер Унгар спросили у представителя МИДа страны, почему правительство не присоединилось к совместному заявлению с осуждением поставок России баллистических ракет от КНДР.

"Поскольку нам не было предоставлено никаких доказательств, мы не смогли проверить обоснованность утверждений, содержащихся в заявлении", - заявил госсекретарь МИДа.

В своб очередь Томпош поставил под сомнение промиротворческую позицию Венгрии.

"Как может быть совместимо с промиротворческой позицией правительства и пропагандой то, что они отказываются подписать не имеющую обязательной силы резолюцию, осуждающую сделку по продаже оружия между КНДР и Россией-агрессором без каких-либо юридических последствий?" - заявил оппозиционер.

Что предшествовало

Ранее почти 50 стран мира подписали декларацию, которая осуждает поставки России баллистических ракет от КНДР. Декларацию не подписали лишь Венгрия и Словакия.

Информацию о передаче такого оружия стране-агрессору обнародовал Белый дом. По словам координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Россия уже несколько раз запускала такие ракеты по Украине.

В частности, известно о том, что Россия по меньшей мере наносила удар северокорейскими ракетами по Запорожской области.

Ранее МИД Словакии не захотел подписывать декларацию, которая содержит осуждение поставок северокорейских ракет в Россию. Власти оправдываются "отсутствием доказательств".

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