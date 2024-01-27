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По примеру Словакии. В Венгрии отказались осудить КНДР за военную помощь России

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Венгрия вслед за Словакией заявила, что якобы не получала доказательство того, что Россия получала от КНДР ракеты, поэтому они не могут осудить действия Северной Кореи.

Об этом заявил государственный секретарь МИД Венгрии Петер Штарай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание 444.

Во время парламентских дебатов два депутата от оппозиции Венгрии Мартон Томпош и Петер Унгар спросили у представителя МИДа страны, почему правительство не присоединилось к совместному заявлению с осуждением поставок России баллистических ракет от КНДР. 

"Поскольку нам не было предоставлено никаких доказательств, мы не смогли проверить обоснованность утверждений, содержащихся в заявлении", - заявил  госсекретарь МИДа. 

В своб очередь Томпош поставил под сомнение промиротворческую позицию Венгрии. 

"Как может быть совместимо с промиротворческой позицией правительства и пропагандой то, что они отказываются подписать не имеющую обязательной силы резолюцию, осуждающую сделку по продаже оружия между КНДР и Россией-агрессором без каких-либо юридических последствий?" - заявил оппозиционер. 

Что предшествовало

Ранее почти 50 стран мира подписали декларацию, которая осуждает поставки России баллистических ракет от КНДР. Декларацию не подписали лишь Венгрия и Словакия.

Информацию о передаче такого оружия стране-агрессору обнародовал Белый дом. По словам координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Россия уже несколько раз запускала такие ракеты по Украине.

В частности, известно о том, что Россия по меньшей мере наносила удар северокорейскими ракетами по Запорожской области.

Ранее МИД Словакии не захотел подписывать декларацию, которая содержит осуждение поставок северокорейских ракет в Россию. Власти оправдываются "отсутствием доказательств".

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