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По примеру Харлан. Призер Олимпиады-2024 выставит медальный артефакт на аукцион

Киев, Вторник 13 августа 2024 15:29
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По примеру Харлан. Призер Олимпиады-2024 выставит медальный артефакт на аукцион Фото: Людмила Лузан завоевала серебряную награду в Париже (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская гребчиха Людмила Лузан присоединится к инициативе фехтовальщицы Ольги Харлан и отдаст на благотворительность солидный сувенир из Олимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новини.LIVE.

27-летняя каноистка вернулась в Киев из парижской Олимпиады. На родине она решила приобщиться к торгам на нужды Вооруженных сил Украины.

Лузан решила передать на аукцион весло, которое помогло ей завоевать серебро Олимпиады-2024. Гребчиха присоединилась к инициативе Харлан. Она отдала на благотворительность саблю, которой нанесла победный укол в командном первенстве Игр.

"У меня прекрасные воспоминания об Олимпиаде. Я довольна тем, что мы с Анастасией (Рыбачок – ред.) сумели завоевать эту медаль. Посвящаем ее нашим защитникам и всей Украине. Конечно, всегда хочется только побеждать, но я рада, что мы с честью представили свою страну в Париже", – заявила Лузан.

Украина на Олимпиаде-2024

Отечественные спортсмены завоевали 12 наград. Олимпийскими чемпионами стали четверка фехтовальщиц-саблисток (Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая и Алина Комащук), прыгунья в высоту Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.

В свою очередь серебряные награды украинцы завоевали в спортивной гимнастике, гребле, стрельбе, греко-римской и вольной борьбе. Бронзовые же медали представители Украины взяли в легкой атлетике, фехтовании и греко-римской борьбе. Мультимедалисткой стала Харлан. К "золоту" в командном первенстве она добавила "бронзу" в индивидуальных соревнованиях.

Итоговый результат сборной Украины стал лучшим за 12 лет. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро отечественные атлеты выиграли 11 медалей, а в Токио-2021 завоевали лишь одно "золото" (19 в целом).

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий рабочей недели.

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