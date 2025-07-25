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Она - пример идеального тела: Квиткова поделилась секретами своих тренировок

Даша Квиткова рассказала, где находит мотивацию для тренировок (фото: instagram.com.kvittkova)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская блогерша Даша Квиткова, которая регулярно занимается спортом и поражает своим подтянутым видом, рассказала, что помогает ей не терять мотивацию. По словам инфлюенсерки, в спорте важна дисциплина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью блогерши в "Терапия Красотой" на YouTube.

Как тренируется блогерша

По словам Квитковой, она с детства профессионально занималась гимнастикой, народными и спортивными танцами - ежедневно по 5-6 часов. Потом все это "бросила".

Кроме того, когда-то она не могла без одышки подняться даже на второй этаж. К тренировкам вернулась после рождения сына.

"Сейчас хочу вернуть стабильные 5-6 тренировок в неделю. Не потому, что мне не нравится тело, а потому, что нравится ощущение силы и выносливости", - объяснила она.

Даша рассказала, что довольно дисциплинированная, но несколько ленивая, поэтому ей легче тренироваться с тренером, но спортивной боли не боится.

"Я качаю каждый день пресс, и мне периодически больно. Но именно так мы выстраиваем формы, которые нам нравятся", - сказала знаменитость.

Несмотря на активность, Квиткова позволяет себе мороженое на ночь, домашние блюда на праздники и даже пропустить тренировку.

"Еда - это просто еда, она не решает наши проблемы и не должна быть наказанием. Я против тотальных запретов, которые только провоцируют обратную реакцию", - рассказала блогерша.

Даша Квиткова в спортзале (фото: instagram.com/kvittkova)

Что ее мотивирует

Инфлюенсер объяснила, что дисциплина никогда не возникает сама по себе - сначала появляется вдохновение или мотивация.

Действенный лайфхак от звезды - влюбиться, но здесь речь не об отношениях. Например, когда вы видите красивого человека в зале, который вам нравится - это уже стимул меняться и ставить лучше.

Даша подчеркивает: неважно, что именно вдохновляет - главное, чтобы это сработало. А со временем начальный импульс трансформируется в привычку, и тогда уже работает дисциплина.

Важно понимать, что спорт может быть очень разным, а именно занятия по теннису, плавание или катание на коньках. Поэтому главное не конкретный вид активности, а регулярное движение.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

 

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Даша КвитковаСпортзал