Наказав лікувати окупантів. У Херсонській області начальника колонії підозрюють у держзраді

У Херсонській області начальник однієї з колоній перейшов на сторону окупантів. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, керівник установи покарання дозволив російським військам безперешкодно потрапляти на території колонії. Він наказав лікувати російських військових та залучає засуджених до проведення ремонтних робіт ворожої техніки.

Крім того, посадовець схиляє інших осіб до співпраці з окупаційними військами та спецслужбами РФ.

Проти чоловіка було відкрите кримінальне провадження (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому заочно оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Досудове розслідування триває.