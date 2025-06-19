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На Прикарпатье уже вторые сутки ищут 6-летнего мальчика

Фото: на Прикарпатье уже вторую дубу ищут 6-летнего мальчика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Ивано-Франковской области уже вторые сутки продолжаются поиски 6-летнего мальчика, который пропал 17 июня в лесу вблизи села Троица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Спасатели работают в круглосуточном режиме и не прекращали поиски даже в ночное время. В частности, к поискам привлечены беспилотные летательные аппараты с тепловизионными камерами для обследования территории в случае недостаточной видимости.

По состоянию на сегодня:

  • обследовано спасателями 850 га местности, среди которых 780 га - лесной массив;
  • дронами проверено еще 900 га территории;
  • водолазы обследовали 9 водоемов с общей площадью 4805 кв.м.

К проведению поисково-спасательной операции привлечены:

  • 361 человек;
  • 45 единиц техники, в том числе 9 БпЛА;
  • 4 кинолога со служебными собаками.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в октябре 2024-го происходили поиски 61-летней женщины из Ровенской области, которая блуждала в лесу в течение девяти часов.

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Прикарпатье