На Прикарпатье уже вторые сутки ищут 6-летнего мальчика

В Ивано-Франковской области уже вторые сутки продолжаются поиски 6-летнего мальчика, который пропал 17 июня в лесу вблизи села Троица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
Спасатели работают в круглосуточном режиме и не прекращали поиски даже в ночное время. В частности, к поискам привлечены беспилотные летательные аппараты с тепловизионными камерами для обследования территории в случае недостаточной видимости.
По состоянию на сегодня:
К проведению поисково-спасательной операции привлечены:
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в октябре 2024-го происходили поиски 61-летней женщины из Ровенской области, которая блуждала в лесу в течение девяти часов.
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