На Прикарпатье судья на Lexus сбила двух пешеходов: один погиб, другой травмирован
На Ивано-Франковщине судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области сообщено о подозрении в смертельном дорожно-транспортном происшествии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным прокуратуры, трагедия произошла 31 октября в селе Фрага Ивано-Франковского района на автодороге "Мукачево - Львов". Предварительно, судья, управляя автомобилем Lexus UX 250h, двигаясь в направлении Львова, не сбавила скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу и совершила наезд на двух пешеходов.
В результате ДТП один из пешеходов погиб на месте, другой получил телесные повреждения.
Судье сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
Досудебное расследование ведут следователи территориального управления ГБР при процессуальном руководстве прокуратуры.
Сейчас в Высший совет правосудия направлено представление о предоставлении согласия на содержание под стражей подозреваемой судьи и ходатайство о ее временном отстранении от правосудия. Рассмотрение документов запланировано на сегодня.
