Главная » Новости » Происшествия

На Прикарпатье судья на Lexus сбила двух пешеходов: один погиб, другой травмирован

Украина, Воскресенье 02 ноября 2025 11:49
На Прикарпатье судья на Lexus сбила двух пешеходов: один погиб, другой травмирован Фото: на Прикарпатье судья на Lexus сбила двух пешеходов (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Кава

На Ивано-Франковщине судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области сообщено о подозрении в смертельном дорожно-транспортном происшествии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным прокуратуры, трагедия произошла 31 октября в селе Фрага Ивано-Франковского района на автодороге "Мукачево - Львов". Предварительно, судья, управляя автомобилем Lexus UX 250h, двигаясь в направлении Львова, не сбавила скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу и совершила наезд на двух пешеходов.

В результате ДТП один из пешеходов погиб на месте, другой получил телесные повреждения.

Фото: на Прикарпатье судья на Lexus сбила двух пешеходов (t.me/pgo_gov_ua)

Судье сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Досудебное расследование ведут следователи территориального управления ГБР при процессуальном руководстве прокуратуры.

Сейчас в Высший совет правосудия направлено представление о предоставлении согласия на содержание под стражей подозреваемой судьи и ходатайство о ее временном отстранении от правосудия. Рассмотрение документов запланировано на сегодня.

Ранее мы писали о том, что в Бучанском районе Киевской области произошла смертельная авария с участием несовершеннолетних.

По предварительным данным полиции, 15-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением и вылетел в кювет, где авто столкнулось с деревом.

ДТП Офис Генпрокурора ГБР
