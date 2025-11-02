На Прикарпатье судья на Lexus сбила двух пешеходов: один погиб, другой травмирован

На Ивано-Франковщине судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области сообщено о подозрении в смертельном дорожно-транспортном происшествии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным прокуратуры, трагедия произошла 31 октября в селе Фрага Ивано-Франковского района на автодороге "Мукачево - Львов". Предварительно, судья, управляя автомобилем Lexus UX 250h, двигаясь в направлении Львова, не сбавила скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу и совершила наезд на двух пешеходов.

В результате ДТП один из пешеходов погиб на месте, другой получил телесные повреждения.

Фото: на Прикарпатье судья на Lexus сбила двух пешеходов (t.me/pgo_gov_ua)

Судье сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Досудебное расследование ведут следователи территориального управления ГБР при процессуальном руководстве прокуратуры.

Сейчас в Высший совет правосудия направлено представление о предоставлении согласия на содержание под стражей подозреваемой судьи и ходатайство о ее временном отстранении от правосудия. Рассмотрение документов запланировано на сегодня.