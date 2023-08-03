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На Прикарпатье работник военкомата помогал переправлять военнообязанных за границу

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Прикарпатье сообщили о подозрении военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки в содействии незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

Как выяснили следователи, работник военнослужащего получал неправомерную выгоду и помогал незаконно пересекать границу мужчинам призывного возраста. За это он потребовал от 3000 до 4000 долларов.

Вместе с двумя сообщниками за деньги помогал производить справки военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе для желающих уклониться от нее.

Он исключал своих "клиентов" из военного учета и подтверждал подлинность этих справок в Государственной пограничной службе.

Все трое были задержаны во время получения взятки. Им избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

Фото: задержание подозреваемого (t.me/pgo_gov_ru)

Коррупция в военкоматах и военной сфере

После разоблачения одесского военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны .

В ДБР сообщили, что с начала проверок было объявлено о 21 подозрении из-за злоупотреблений в центрах комплектования .

В частности, недавно военкома из Донецкой области разоблачили на выдаче фиктивных документов для побега за границу .

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