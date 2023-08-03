На Прикарпатье работник военкомата помогал переправлять военнообязанных за границу

В Прикарпатье сообщили о подозрении военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки в содействии незаконного пересечения границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.
Как выяснили следователи, работник военнослужащего получал неправомерную выгоду и помогал незаконно пересекать границу мужчинам призывного возраста. За это он потребовал от 3000 до 4000 долларов.
Вместе с двумя сообщниками за деньги помогал производить справки военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе для желающих уклониться от нее.
Он исключал своих "клиентов" из военного учета и подтверждал подлинность этих справок в Государственной пограничной службе.
Все трое были задержаны во время получения взятки. Им избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.
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