На Прикарпатье из-за атаки дронов РФ поврежден объект промышленности, возник пожар

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 13 сентября Россия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе. Оккупанты запустили по Украине 26 "Шахедов", два из которых не удалось сбить ПВО.

При этом в Одессе во время тревоги гремели взрывы. Позже сообщалось, что захватчики атаковали БПЛА Одессу и район. Один человек пострадал, есть повреждения из-за падения обломков.

В Николаеве произошел пожар на предприятии из-за атаки беспилотников, обломки которых упали на территорию объекта.

Как рассказали военные и в ОВА, ПВО сбила 20 дронов РФ на юге: 16 - в Одесской области, 4 - в Николаевской. А в Хмельницкой и Ивано- Франковской, где также работала ПВО, сбиты еще 4 российских беспилотников.

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