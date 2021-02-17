На Прикарпатті через снігопади 2 села відрізані від сполучення, ще 7 - частково
В Івано-Франківській області продовжують ліквідовувати наслідки сильних снігопадів. Через негоду повністю або частково без автомобільного сполучення залишилося 9 населених пунктів.
Так, повністю відрізано від сполучення село Хмелева в Коломийському, і село Загір'я в Івано-Франківському районах.
Частково відсутнє сполучення ще з сімома населеними пунктами:
- Коломийський район: села Передівання, Городниця, Джурків, Назірна;
- Івано-Франківський район: Братишев, Луковець-Вишнивсь, Луковець-Журовський.
У цілому в області працює 63 одиниці снігоприбиральної техніки.
Раніше РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області продовжують діяти обмеження на проїзд вантажівок на автодорозі Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (ділянка р. Коломия - р. Городенка).
Також повідомлялося, що сьогодні вранці в трьох областях залишалося обмеженим рух на дорогах через снігопади.
нагадаємо, 17 лютого в західних і деяких центральних регіонах України очікуються снігопади.