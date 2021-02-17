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На Прикарпатті через снігопади 2 села відрізані від сполучення, ще 7 - частково

Новость на русском → Івано-Франківська область, Середа 17 лютого 2021 11:53
На Прикарпатті через снігопади 2 села відрізані від сполучення, ще 7 - частково Фото: робота снігоприбиральної техніки в Івано-Франківській області (facebook.com/MNSIFR)
Автор: Ігор Литвиненко

В Івано-Франківській області продовжують ліквідовувати наслідки сильних снігопадів. Через негоду повністю або частково без автомобільного сполучення залишилося 9 населених пунктів.

Про це повідомляють в Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

Так, повністю відрізано від сполучення село Хмелева в Коломийському, і село Загір'я в Івано-Франківському районах.

Частково відсутнє сполучення ще з сімома населеними пунктами:

  • Коломийський район: села Передівання, Городниця, Джурків, Назірна;
  • Івано-Франківський район: Братишев, Луковець-Вишнивсь, Луковець-Журовський.

У цілому в області працює 63 одиниці снігоприбиральної техніки.

Раніше РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області продовжують діяти обмеження на проїзд вантажівок на автодорозі Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (ділянка р. Коломия - р. Городенка).

Також повідомлялося, що сьогодні вранці в трьох областях залишалося обмеженим рух на дорогах через снігопади.

нагадаємо, 17 лютого в західних і деяких центральних регіонах України очікуються снігопади.

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