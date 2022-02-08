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На Прикарпатті пожежа на нафтохімічному підприємстві: чи є загроза для повітря

Автор: РБК-Україна

Масштабна пожежа сталася на території нафтохімічного підприємства "Карпатнафтохім" у місті Калуш Івано-Франківської області. Причиною події стало загоряння піролізної печі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"8 лютого о 09: 45, на території ТОВ "Карпатнафтохім" у м.Калуш Івано-Франківської області, сталося загоряння піролізної печі в одному з корпусів. О 10:14 пожежу локалізовано на площі 70 м.кв, відбувається смолоскипне горіння печі. Загрози перекидання вогню на інше обладнання немає", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники уточнили, що станом на 10:45 на території заводу відкритого вогню не спостерігалося, горіння відбувається в печі. Співробітники підприємства перекрили засувки подачі сировини на вводі в установку.

У ДСНС додали, що хімічна лабораторія зробила виміри повітря, але небезпечних речовин не виявила. Також обійшлося без жертв і постраждалих.

На місці події працювали 55 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, 6 лютого на території музею народної архітектури та побуту у Львові сталася пожежа, в результаті якої згорів дерев'яний будинок.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Кропивницькому під час пожежі в моноповерховому будинку загинула людина, ще троє постраждали.

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