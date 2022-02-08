На Прикарпатті пожежа на нафтохімічному підприємстві: чи є загроза для повітря

"8 лютого о 09: 45, на території ТОВ "Карпатнафтохім" у м.Калуш Івано-Франківської області, сталося загоряння піролізної печі в одному з корпусів. О 10:14 пожежу локалізовано на площі 70 м.кв, відбувається смолоскипне горіння печі. Загрози перекидання вогню на інше обладнання немає", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники уточнили, що станом на 10:45 на території заводу відкритого вогню не спостерігалося, горіння відбувається в печі. Співробітники підприємства перекрили засувки подачі сировини на вводі в установку.

У ДСНС додали, що хімічна лабораторія зробила виміри повітря, але небезпечних речовин не виявила. Також обійшлося без жертв і постраждалих.

На місці події працювали 55 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки.