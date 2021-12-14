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На Прикарпатті потяг протаранив легкове авто: є загиблі

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Івано-Франківська область, Вівторок 14 грудня 2021 10:13
На Прикарпатті потяг протаранив легкове авто: є загиблі Фото: на Прикарпатті потяг протаранив легкове авто (facebook.com/frankivsk.police)
Автор: Марія Кучерявець

В Івано-Франківській області, на залізничному переїзді потяг протаранив легкове авто. В результаті ДТП двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Івано-Франківської області.

"13 грудня о 23:30 між селами Угринів і Клузів, на залізничному переїзді потяг, сполученням "Київ - Івано-Франківськ", зіткнувся з автомобілем марки "ВАЗ 2109", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що мешканець Івано-Франківська, рухався у напрямку села Угринів і на регульованому залізничному переїзді виїхав на заборонений сигнал світлофора.

Внаслідок чого сталося зіткнення із пасажирським поїздом, під керуванням 40-річного машиніста зі Львівщини, який, за інформацією правоохоронців, був тверезий.

На місце події прибули й рятувальники, які деблокували з легковика двох осіб - водій та 36-річна пасажирка, мешканка Угринева, загинули на місці події.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч.3 ст. 276 ККУ (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту). Триває досудове розслідування.

Фото: на Прикарпатті потяг протаранив легкове авто (facebook.com/frankivsk.police)

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